La Louvière : Devenez fontainier, un métier en pénurie, avec le Forem

Le 28 août prochain à Frameries, une séance d’information se déroulera la première séance d’information au bénéfice de la SWDE et de l’entreprise Wanty. “Pour la société ce genre de partenariat, c’est du win-win”, explique Nicolas Bughin, porte-parole de Wanty. “En trois ou quatre mois, ces personnes au parcours parfois compliqué peuvent être remises sur de bons rails assez rapidement tandis que nous récupérons des ouvriers qui ont déjà été formés à un métier spécifique pour lequel il n’existe pas d’école. Et puis à la fin de leur formation, s’ils vont au bout bien entendu, ils ont la certitude d’être engagé dans une société comme Wanty ou la SWDE qui ont pignon sur rue.”

Le métier de fontainier est en pénurie en Wallonie. ©Thomas Donfut

L’année passée, près de 25 personnes ont été engagées sous CDI grâce à cette collaboration avec le Forem. “C’est une formation qui a été créée sur mesure pour ces entreprises pour lesquelles la demande est forte dans ce secteur”, complète Thierry Ney, porte-parole du Forem. “À l’heure actuelle, 30 % des fontainiers en activité ont plus de 50 ans ce qui veut dire que bientôt, un bon paquet partira à la retraite et il faudra les remplacer. Ici, les candidats sont formés au centre du Forem mais aussi en entreprise mais pas à l’école et donc il y a un enjeu clé pour répondre aux besoins.”

Deux nouveaux centres de formation

De plus, si auparavant la formation se déroulait en région liégeoise, il sera possible dès la rentrée de septembre, de se former au métier de fontainier dans deux antennes supplémentaires à savoir à Frameries et à Dinant.

Fontainier depuis quelques mois, Benjamin Marrella a suivi la formation donnée en septembre 2022 et a été engagé en janvier par l’entreprise Wanty. “En tant que fontainier, je rends service aux gens car tout le monde a besoin d’eau”, explique le jeune Rhodien de 28 ans qui, après avoir perdu son job de… carreleur, a décidé de changer de voie. “C’est un métier assez dynamique qui est tout sauf monotone. Tous les jours, on apprend quelque chose et c’est différent.”