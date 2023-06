La Louvière : Jacques Gobert candidat à sa propre succession à la tête de la liste du PS pour les élections de 2024

C'était un secret de polichinelle mais il devait encore le confirmer. Jacques Gobert sera bel et bien de nouveau sur les listes du PS louviérois lors des prochaines élections qui se dérouleront en octobre 2024. "Je me suis porté candidat à la tête de liste PS en tout cas et ce sera aux militants de décider si oui ou non je mérite cette place", nous a confié Jacques Gobert qui termine actuellement son troisième mandat à la tête de la Cilté des Loups. "Je me suis évidemment posé la question de savoir si je me représenterais mais, personnellement, j'ai encore beaucoup de force et d'énergie, mais j'ai aussi encore beaucoup d'idées et de projets en tête. Il est clair que si' je n'avais plus cette motivation, je n'aurais pas présenté à nouveau ma candidature."