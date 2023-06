Ce sera la fin d’un chantier long et mouvementé. En décembre 2017, le SPW avait fait enlever la passerelle pour procéder à sa rénovation, dans le cadre de son programme de restauration des ouvrages d’art situés sur le Canal du Centre historique. Datant des années 1930, la structure métallique de plus de 30 tonnes était touchée par la corrosion et présentait des signes d’affaiblissement.

Mais en 2019, l’entreprise qui avait été chargée de procéder à la rénovation de la passerelle est tombée en faillite. Le chantier s’est donc retrouvé à l’arrêt le temps de régler un litige entre le SPW et le curateur et que le service public wallon ne récupère l’ouvrage. Le chantier n’a pu reprendre qu’au début de 2021.

Replacée sur son emplacement initial en août 2021, la structure a été habillée, notamment d’un revêtement en pierres bleues mais n’avait pas encore été ouverte à la circulation des piétons.

Quelques jours après la fin des travaux, les citoyens sont invités à franchir la passerelle, dans le cadre du week-end au Bord de l’eau.