Le schéma de développement territorial inquiète à Soignies

C’est un impact conséquent que pourrait avoir ce schéma de développement territorial sur les Sonégiens mais également sur leur ville. Une grande carte est présente dans ce SDT et montre, à l’aide de couleurs, les centres qui devront densifier leur habitat. À Soignies, seul le centre-ville est en couleur. Il devra donc contenir 40 logements par hectare contre 10 logements par hectare en dehors du centre-ville et dans les villages. Une différence importante qui aura évidemment des conséquences pour les citoyens.

”Beaucoup de villageois possèdent des terrains à bâtir. Cette règle de dix logements par hectare limitera cependant le nombre de permis octroyés. Si le quota est atteint, il ne sera plus possible de construire. C’est, d’une part, intéressant pour vraiment garder le caractère rural des villages mais d’autre part, cela pénalise les personnes en possession de terrains qui payent des taxes et frais de succession mais qui n’auront pas le moindre dédommagement s’ils ne peuvent finalement pas construire”, confie François Desquesnes, chef de file de l’opposition (Ensemble).

Un autre point qui fait tiquer majorité comme opposition est la perte de la reconnaissance de Soignies comme chef-lieu d’arrondissement pour ne devenir qu’un pôle de centralité. “Soignies est donc rétrogradée d’une catégorie pour en rejoindre une dont la plupart des villes et communes wallonnes se trouvent. Cela aura évidemment des impacts pour l’investissement sur la commune. Lors d’appels à projets, les chefs-lieux d’arrondissement seront privilégiés pour ensuite faire place aux pôles de centralité où la concurrence sera rude. Cela sera donc beaucoup plus difficile d’obtenir des subsides. Or, de nombreux citoyens de la Région du Centre se rendent à Soignies via la gare, les bus ou autres services qui y sont proposés. Cette rétrogradation ne correspond donc pas à la réalité de terrain”, poursuit François Desquesnes.

Au-delà de ces subsides, Soignies – tout comme La Louvière – est un pôle administratif de la Région du Centre. Les citoyens assument donc le coût d’aménagements utiles pour l’ensemble de la région. “Il n’est donc pas normal de perdre ce rôle de chef-lieu d’arrondissement”, ajoute François Desquesnes.

Le planning de mise en marche du SDT pose également question. Alors qu’il n’est qu’indicatif dans un premier temps, il prendra ensuite plus de poids pour devenir directif. Il pourrait donc changer le quotidien des citoyens sur plusieurs générations. Les élus locaux invitent donc les citoyens à prendre connaissance de ce SDT pour émettre leurs remarques. Ils ont jusqu’au 14 juillet pour le faire. Un dossier qui reviendra ensuite au gouvernement wallon à la rentrée.