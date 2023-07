40 places de parking supplémentaires ont été aménagées sur la place de La Hestre

Confrontées à une demande de plus en plus pressante de la part de nombreux citoyens, les autorités communales ont dû modifier leurs plans concernant la place de La Hestre dont la rénovation a tenu en haleine les Manageois durant de nombreuses années. Imaginée sans possibilité de parking au milieu de la place, l'endroit dispose désormais d'une quarantaine de places supplémentaires. "Le manque d'emplacement de parking se faisait ressentir surtout lors des entrées et sorties d'école", nous a confié Bruno Pozzoni, bourgmestre de Manage. "Les commerçants aussi étaient en demande de places supplémentaires. De toute façon, de nombreux automobilistes se garaient déjà sur la place mais de manière anarchique. Ici, nous avons effectué un marquage au sol pour une quarantaine de places supplémentaires, ce qui permet au moins d'avoir un peu d'ordre."