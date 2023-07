Alexandre, 21 ans et nouveau patron du Rusbi à Binche : “Gérer mon propre café, c’est un peu un rêve qui se réalise”

Un café qui porte ce nom non pas à cause de la pierre précieuse mais bien pour d’autres raisons plus… sportives. “C’est un café qui est rempli d’histoire. En fait, avant, il s’appelait “La Grosse Viole”. Ezio, qui tenait un café en face du club de foot de la RUS Binchoise, a repris la “Grosse Viole” il y a plusieurs dizaines d’années et l’a renommé en l’honneur du club, devenant son local. C’est aussi devenu au fil du temps le local des gilles de la société des “Incorruptibles” et ça le restera. Je suis gille moi-même chez les “Supporters” et je sais à quel point il est important d’avoir un local pour une société donc ça ne changera pas.”

Un vrai défi

Le plus grand défi d’Alexandre, en reprenant l’établissement, sera de conserver sa clientèle. “Comme pour de nombreux cafés de la place, il y a deux types de clientèle. Celle qui vient siroter son petit verre ou son café en journée et les jeunes, dont je faisais partie, qui viennent le soir. Mon prédécesseur ouvrait souvent l’après-midi plutôt que le matin. J’ouvrirai désormais plus tôt pour attirer une autre clientèle.”

Malgré ses 21 ans, Alexandre n’a pas peur du challenge. “Je me dis que c’est maintenant ou jamais car plus tard, il sera… trop tard. Je travaillerai seul de l’ouverture à la fermeture mais cela ne me fait pas peur. Tant que je suis jeune et en forme, je travaillerai comme ça. Dans quelques années, je reverrai peut-être ma copie mais en attendant, ce sera comme ça.”

Gille chez les Supporters, Alexandre devra faire un choix lors des festivités carnavalesques. “Il est tout fait ! Je n’arrêterai pas de faire le gille quoi qu’il arrive. De nombreux cafetiers l’ont fait par le passé et le font toujours que ce soit en tant que gille ou musicien. Simplement, je me contenterai du Mardi Gras et ferai une croix sur le dimanche ou sur les soumonces. J’ai déjà toute une équipe en qui je pourrai faire confiance ce jour-là pour tenir la baraque.”