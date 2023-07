Bientôt un distributeur au bureau de Poste d’Estinnes : “une bonne nouvelle pour les commerçants et les associations”

Partant de ce constat, Francesco Musinu a posé une question d’actualité au Collège lors du dernier conseil communal. “La réponse nous a surpris mais est très positive puisque la bourgmestre nous a confirmé que si les négociations avec Batopin étaient au point mort, celles avec la Poste, pour qu’elle place un distributeur de billets dans ses locaux de la chaussée Brunehault, étaient effectivement en cours.”

À coup sûr, une bonne nouvelle pour les Estinnois. “Surtout pour les commerçants ainsi que pour les associations. Si les premiers cités, normalement, doivent proposer des solutions pour que chaque client puisse payer avec une carte bancaire, pour les associations, c’est plus compliqué et si chacune devait se procurer un appareil, elles finiraient par ne plus s’en sortir. Sans oublier les brocantes, les petits événements… Avoir un distributeur su une commune comme celle d’Estinnes, c’est primordial.”

Par contre, aucun délai n’a été indiqué par le Collège pour l’installation de ce distributeur.