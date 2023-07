Cinq projets d’aménagement de mobilité douce à Seneffe

Dans le cadre de l’appel à projet PIWACY, un Cahier Spécial des Charges avait été élaboré en interne, par le service Travaux, pour les travaux de création de pistes cyclables à Seneffe. Cependant, suite aux remarques et à l’avis défavorable reçu du SPW sur le projet présenté, il a été proposé de passer un marché de services pour la désignation d’un auteur de projet pour revoir le cahier spécial des charges des travaux, établir le dossier d’adjudication et assister techniquement dans cette mission. “La commune a obtenu un subside de 300 000 euros pour la création de pistes cyclables et un cahier des charges avait été élaboré par le service travaux mais qui avait fait l’objet d’une série de remarque par l’autorité de tutelle”, a spécifié l’échevin de la Mobilité Nicolas Dujardin lors du dernier conseil communal. “Ce projet comporte cinq aménagements spécifiques sur l’entité. Le premier consiste à la création, rue de la Baronne, d’une rue cyclable. Rue Victor Rousseau sera aménagé un chemin réservé. Rue des Canadiens, un marquage ocre sera placé tandis que rue du Marais, une liaison sera aménagée entre la rue de Rixensart et la limite des frontières communales avec Nivelles. Un marquage spécifique et un chemin réservé seront aussi mis en place rue Ferrer.”