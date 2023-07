La Louvière : “les nouveaux sacs-poubelles Hygea sont plus fragiles que les anciens”

Xavier Papier. ©X.P.

Toujours selon le conseiller PLUS, “la fragilité des nouveaux sacs rencontre un problème nouveau à La Louvière. Depuis le passage des recypark de la commune vers Hygea, les citoyens se font refouler avec les encombrants de petits gabarits qui doivent être placés dans les sacs “ordures ménagères”. Ces petits encombrants déchirent facilement les sacs fragiles. Et, dans une Ville où n’existe plus de collecte des encombrants, cette nouvelle politique risque d’encore plus favoriser les dépôts sauvages que nous condamnons tous. Je souhaite vraiment que la Ville renégocie avec HYGEA les conditions d’accès au recypark pour les “petits encombrants”. C’est la seule solution pour éviter une augmentation des feux de bouts de jardin ou de dépôts sauvages.”

Du changement

Xavier Papier veut en tout cas du changement. “De plus, bien que les nouveaux sacs rencontrent les normes européennes et soient testés par un organisme agréé, j’ai demandé que la réflexion soit portée au sein d’Hygea pour qu’un contrôle de la qualité des sacs soit à nouveau opéré, qu’un échange soit initié avec le fabriquant pour améliorer la qualité des sacs ou d’envisager littéralement le changement de fournisseur. Tout le monde est motivé d’aller vers une gestion plus écologique des déchets mais ces sacs entrainent l’effet inverse et risque de démotiver tout le monde. Ils doivent revenir au minimum à la qualité précédente.”

Du côté d’Hygea, on nous confirme que le problème vient peut-être du fait que “désormais, les petits encombrants ne sont plus repris dans les parcs à container et doivent donc être placés dans les sacs, ce qui peut les rendre plus lourds et les faire sembler plus friables. Ces derniers respectent en tout cas toutes les normes en vigueur. Si les utilisateurs connaissent des soucis avec un rouleau en particulier, ils peuvent aller le rendre là où ils l’ont acheté.”

On nous confirme également qu’Hygea ne se fournira plus en anciens sacs blancs puisque ces derniers sont amenés à disparaître avec le nouveau schéma de collecte qui se profile, pour La Louvière, à l’horizon de 2025.