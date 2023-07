Le schéma de développement territorial voté à l’unanimité à Braine-le-Comte

C’est un véritable troisième outil d’aménagement du territoire sur lequel le conseil a dû se pencher. Les deux autres ne sont autres que le plan de secteur ainsi que le Code du développement territorial auxquels s’ajoute donc le schéma de développement territorial. “Le SDT définit la stratégie territoriale pour la Wallonie. Il oriente les décisions régionales et communales en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme en fixant des objectifs et des modalités de mise en œuvre afin de permettre à la Wallonie de mieux anticiper et répondre aux besoins de la population”, indique Léandre Huart, échevin de l’Urbanisme à Braine-le-Comte.

Un projet qui avait déjà mûri auprès du ministre Henry en 2013 mais qui n’avait jamais abouti. En 2019, le ministre Di Antonio l’avait relancé. Les conseils communaux s’étaient alors penchés dessus avant que le gouvernement n’adopte la mesure qui n’est finalement jamais rentrée en vigueur. Les communes sont donc désormais à nouveau invitées à se pencher sur le schéma de développement territorial dont une enquête publique est ouverte jusqu’au 14 juillet prochain.

Plusieurs points entrent en ligne de compte dans ce SDT. Il vise en effet à réduire la consommation des terres non artificialisées en la plafonnant d'ici 2050. Il a également pour but de préserver au maximum les surfaces agricoles, maintenir, rénover et réutiliser le bâti existant, localiser au mieux les bâtiments à construire à l’avenir et restaurer la biodiversité.

En ce qui concerne Braine-le-Comte, la Ville a été retenue comme un pôle d’ancrage. “Un pôle correspond aux villes et communes qui accueillent des services et activités pour l’ensemble du territoire desservi et qui prévoit et renforce dans leur centralité des services et équipements pour la population. Nous sommes également dans une aire de développement métropolitain ce qui signifie que l’on dépend de l’aire de Bruxelles. Nous sommes donc susceptibles d’accueillir les futurs services potentiels si ce dernier ne peut pas les accueillir. La Wallonie a aussi détecté un réseau ferroviaire et navigable à consolider”, poursuit Léandre Huart.

Une notion importante de ce SDT est la notion de centralité. Les Centralités sont destinées à concentrer l’urbanisation et sont conçues comme des lieux caractérisés par une concentration en logements et fournissant, au minimum, une bonne accessibilité aux transports en commun et aux services et équipements de base tout en assurant la qualité de vie des habitants, la cohésion et la mixité sociales ainsi que le développement économique.

Trois types de centralités existent : la villageoise, urbaine et urbaine de pôle. Une partie de l’entité brainoise est comprise dans la centralité urbaine villageoise qui comprendra donc un minimum de 20 logements par hectare. L’autre se situe en centralité urbaine de pôle et devra donc accueillir au moins 40 logements par hectare. “Dès l’entrée en vigueur du SDT, les centralités auront fonction pour les projets d’implantation commerciale et pour les projets de plus de deux hectares”, ajoute Léandre Huart.

La CCATM a accueilli positivement le SDT contrairement à celui de 2019. Elle souligne que la ville est mieux considérée et met un accent sur le fait que plus de logements devront être accessibles aux faibles revenus et que des services devront permettre de relier les villages aux centralités.