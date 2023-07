Changement dans le rythme scolaire à La Louvière : “les élèves ont été moins perturbés que les parents”

L’année scolaire touche à sa fin et c’est l’heure des premiers bilans. Si les élèves de 6e primaire ont passé les épreuves du CEB la semaine dernière dans le stress, c’était aussi le cas des enseignants et des directions. Pour cette première année avec un rythme scolaire différencié par rapport aux années précédentes, il semblerait que le bilan soit positif pour les enfants. “Les échos qui me reviennent de la part des différentes directions sont positifs pour les enfants”, nous a confié Françoise Ghiot, échevine de l’Enseignement à La Louvière. “D’après les entretiens que j’ai pu avoir avec les directions, les enfants sembleraient moins fatigués et plus concentrés à l’école et ce grâce aux modifications du calendrier scolaire et de la semaine de congé supplémentaire à la Toussaint et au printemps.”