La Louvière : la fresque en hommage à la petite Mawda est de retour

En octobre 2022, la fresque qui se situe rue Edouard Anseele, dans la cité du Bocage, avait été vandalisée par on ne sait qui suite au meurtre, à Paris, de la petite Lola qui avait défrayé la chronique. Elle avait été réalisée et inaugurée en même temps que l’aire de jeu qui se trouve là en hommage à la petite Mawda, tuée accidentellement lors d’une course-poursuite avec la police en 2018. Sa dégradation avait notamment suscité à l’époque la colère du bourgmestre Jacques Gobert. “À La Louvière, ville où nous prônons l’acceptation des autres, peu importe leur origine, cet acte est inacceptable et je le condamne fermement”, s’était insurgé Jacques Gobert. “Non seulement cette dégradation porte atteinte à la mémoire de Mawda et à sa famille, mais nuit aussi à l’image de l’ensemble des Louviérois. La dégradation de cette œuvre, symbole de notre solidarité envers les populations du monde entier, est également une attaque à nos principes démocratiques fondamentaux que nous ne pouvons pas tolérer !”