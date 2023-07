Licenciements à Avery Dennison de Soignies : un premier protocole refusé par les travailleurs

Retour à la case départ pour les syndicats et la direction d’Avery Dennison. Alors qu’un protocole avait pu être soumis aux travailleurs de la société Avery Dennison de Soignies suite à l’annonce de la volonté de la direction de procéder à un licenciement massif au sein de son personnel, ce dernier l’a tout bonnement refusé. La raison ? Une charge de travail et une flexibilité trop importantes le tout dans des conditions salariales pas suffisantes. Syndicats et direction se retrouveront donc autour de la table ce mercredi.