Marche-lez-Ecaussinnes : les gens du voyage partis pour rester

Une situation qui dure et qui pose question à Ecaussinnes. “Le 25 juin dernier, une arrivée massive de caravanes a eu lieu sur le territoire d’Ecaussinnes. Très rapidement, ces véhicules ont pris possession de terrains. Les porte-paroles du camp ont indiqué souhaiter rester sur place jusqu’au 30 juillet. Je les ai alors convoqués pour une audition administrative. Lors de cette audition, j’ai signifié aux portes-paroles du camp qu’ils s’étaient implantés sur des terrains dont ils n’étaient pas propriétaires, situés à deux pas d’usines Seveso”, indique Xavier Dupont (VE).

Depuis lors, les propriétaires des terrains ont saisi le tribunal de première instance de Mons afin d’obtenir une ordonnance de libération des terrains occupés illégalement. Au niveau de la police locale, très peu d’actions peuvent être entreprises tant les occupants ne se situent ni sur la voie publique, ni sur un terrain communal ni sur un terrain appartenant à une administration publique.

Des questions de propreté étaient alors évoquées tant le site n’est pas aménagé de sanitaires. “En matière de salubrité publique, le cas est discutable mais un grand conteneur à déchets a été disposé par les responsables du camp. Il est utilisé par les occupants et se montre d’ailleurs trop petit. Nous sommes donc en contact avec eux pour pouvoir le vider ou en apporter un second”, poursuit Xavier Dupont.

Pas de problème de sécurité

Enfin, bien que la venue des gens du voyage inquiète certains riverains, ces derniers ne semblent causer que très peu voire aucune perturbation de l’ordre public. L’action des forces de police n’est donc pas envisageable non plus dans ce cas-ci. “Une des règles de base en matière de maintien de l’ordre public est la proportionnalité de l’action. Les actions des forces de l’ordre doivent donc être proportionnelles à la menace ou à la perturbation de l’ordre publique. Cela signifie qu’elles doivent utiliser la force de manière progressive en commençant par les moyens non violents avant de recourir à la force physique lorsque cela est vraiment nécessaire. Force est de constater, qu’à ce jour, il n’y a pas de problème de sécurité engendré par les gens du voyage. Il n’y a pas non plus eu une augmentation des faits constatés par la police. Il est dès lors inutile de mettre en place un dispositif qui pourrait être perçu comme hostile et qui créerait un phénomène d’opposition de la part du camp”, conclut Xavier Dupont.

Les nuisances subies par les deux agriculteurs sont, elles, cependant bel et bien présentes. Une fois que les véhicules quitteront les lieux, une commission de constat des dégâts aux cultures se réunira sur place afin d’évaluer le préjudice subi pour ensuite pouvoir dédommager les agriculteurs.