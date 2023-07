Braine-le-Comte : La zone bleue du parking Heuchon va s’agrandir, tout profit pour les commerces de la rue de la Station

Bonne nouvelle pour les Brainois, le parking Heuchon va prochainement passer sous le giron communal et pourra ainsi étendre sa zone bleue. Davantage de zones de parking seront ainsi disponibles sur l’entité, répondant à la demande de plus en plus grande des citoyens. La première extension a ainsi été soumise au vote du conseil communal avant que d’autres ne le soient également dans les prochains mois.