La capsule temporelle a trouvé sa place dans le clocher du Beffroi de l’Hôtel de Ville de Binche

En 1899, de gros travaux d’aménagement avaient lieu au sommet du Beffroi de l’Hôtel de Ville de Binche. 124 ans plus tard et alors que la Cité du Gille approche l’âge respectable de 900 ans, de nouveaux travaux étaient nécessaires. Ils sont encore en cours mais pour l’occasion, une capsule temporelle a été placée à l’intérieur de la toiture du beffroi. “On estime que des travaux de cette ampleur doivent être réalisés tous les 100 ans donc il s’agit d’un message envoyé aux générations binchoises futures”, a commenté non sans émotion Laurent Devin qui a lui-même laissé un message à l’intérieur de la capsule. “À l’occasion des 900 ans de la Ville de Binche, nous avons entrepris de gros travaux dans nos bâtiments emblématiques à savoir la Collégiale Saint-Ursmer et donc, le Beffroi de l’Hôtel de Ville tandis que la gare et le palais de justice ont également été conservés. Nous livrons donc ces immeubles symboliques aux générations futures et donc, cette capsule temporelle.”