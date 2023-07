La Louvière : une formation en alternance en horticulture et en aide logistique en collectivité dès la 3e secondaire à l’EPSIS Roger Roch

Ces formations seront donc disponibles dans les deux cycles supérieurs. Pour les élèves inscrits en phase 2 (équivalent – 3e et 4e années secondaires), l’EPSIS Roger Roch organise un module de préparation à l’alternance suivant une grille horaire spécifique. L’accompagnement pédagogique, notamment en ce qui concerne l’organisation et le suivi du stage en entreprise, la gestion du plan individuel d’apprentissage, l’évaluation formative et certificative sont assurés par l’école.

Un passeport vers l’emploi

Pour les élèves inscrits en phase 3 (équivalent – 5e et 6e années secondaires), une convention de collaboration est établie entre l’école et le CEFA Provincial de La Louvière (Centre d’Education et de formation en Alternance). “Elle permettra aux deux institutions de répondre aux besoins pédagogiques des élèves tout en assurant le suivi en entreprise. Deux jours par semaine, l’élève suit des cours pratiques et théoriques dans l’école d’enseignement spécialisé et bénéficie de l’encadrement qui répond à ses besoins spécifiques. Les trois autres jours, il effectue un stage dans une entreprise qu’il aura choisie. Le CEFA assume le suivi et l’accompagnement de l’élève en entreprise à savoir la recherche de contrats, les contacts avec les partenaires professionnels par exemple, en collaboration avec l’école. Cette formation délivre un certificat de qualification professionnel.”

L’alternance, le passeport vers l’emploi. “L’enseignement en alternance ouvre la voie à de nombreux débouchés. Les employeurs apprécient l’engagement d’un “ancien apprenti” de par son expérience professionnelle et le bagage de formation reçue.”