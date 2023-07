Le plan oxygène permettra aux finances sonégiennes de rester à l’équilibre pendant les prochaines années

Vu la hausse des cotisations de responsabilisation de la Ville de Soignies, du CPAS de Soignies et du CHR (le personnel hospitalier mis à disposition par le CPAS) durant les prochaines années, le Gouvernement Wallon permet à la Ville de Soignies et son CPAS de bénéficier du “Plan Oxygène” afin de maintenir l’équilibre des budgets de la Ville et du CPAS durant les prochaines années. “Le “Plan Oxygène” permettra à la Ville et au CPAS d’obtenir un prêt à 0 % à hauteur de 17 636 000 euros à répartir sur quatre années à savoir de 2023 à 2026. Le remboursement de cet emprunt s’étalera sur 20 années à partir de 2024. Une ristourne de 15 % de l’annuité est prise en charge par la Région wallonne ce qui représente un montant non-négligeable de 2 645 400 euros à ne pas devoir rembourser”, indique la Ville de Soignies.

Afin d’obtenir le prêt du “Plan Oxygène”, la Ville et le CPAS de Soignies doivent élaborer un plan de gestion pluriannuel qui sera remis au CRAC. Celui-ci devra valider les plans de gestion afin d’octroyer le “Plan Oxygène”. Dans la pratique, les plans de gestion reprennent différentes mesures structurelles et conjoncturelles prises par les institutions qui permettront aux différents budgets de rester à l’équilibre jusqu’en 2028. Un plan de mesures structurelles a donc été réalisé. “Ces mesures permettent toujours les nominations, ne prévoient aucun licenciement et maintiennent toujours des services de qualité auprès de notre population”, ajoute la Ville de Soignies.

Une aide non-négligeable qui aidera la Ville pendant les prochaines années. Aide qui pourrait cependant s’avérer insuffisante sur le long terme. “Les finances passeront dans le rouge si on ne fait rien. Cette situation est due à un changement de règle en matière de charge statutaire et de pension. Le Plan Oxygène permettra d’aider la Ville grâce à des financements en fonds propres et à des prêts”, explique François Desquesnes, chef de file de l’opposition (Ensemble) avant de poursuivre.

”Le plan de gestion permettra de maintenir une tendance positive jusqu’en 2026. Après cela, il faudra puiser dans les réserves en 2027 et 2028. Nous ne savons cependant pas ce qu’il se passera après 2028. Si on regarde le plan de gestion actuel, il reste encore beaucoup d’inconnues. Les grandes lignes ont été rédigées mais il faudra encore un travail de fond pour qu’une vision plus claire soit prise”, conclut-il. Pour ces raisons, l’opposition s’est abstenue sur ce point bien qu’elle juge le plan oxygène et le plan de gestion de la commune primordiaux pour les années à venir.