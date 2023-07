Le PS seneffois et le groupe AC + fusionnent en vue des élections de 2024 : “l’objectif, c’est de rentrer dans une majorité”

Juste avant les élections de 2012, le groupe AC + naissait d’une dissidence du PS seneffois. 11 ans et deux élections plus tard, les élus du groupe AC + “rentrent dans le rang” et rejoignent la liste PS qui sera menée par Michaël Carpin. “L’objectif de cette union est de former un groupe plus solide et de rentrer dans une majorité”, clame le conseiller communal. “Avec le groupe AC +, on partage les mêmes valeurs, on réagit de la même façon aux différents sujets d’actualité. Donc on s’est dit qu’on serait plus fort ensemble. Déjà en début de mandature, on s’était pour ainsi dire allié ce qui nous avait permis d’avoir un poste au conseil de police, un poste supplémentaire au conseil du CPAS etc... On ne peut pas changer le passé mais on peut écrire l’avenir. Depuis quelques semaines, nous rencontrons régulièrement les citoyens dans leurs quartiers pour les écouter et de construire notre programme électoral en vue des élections de 2024.”