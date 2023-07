Binche : le thème des fêtes de septembre 2023 est connu

Les fêtes de septembre, c’est l’événement festif binchois le plus important après le Carnaval. Organisées également durant trois jours, c’est traditionnellement un événement qui rassemble énormément de monde dans les rues du centre-ville pour célébrer la rentrée. Cette année, elles auront lieu les 8, 9 et 10 septembre et le thème a été dévoilé. “Ce sera la Guinguette”, nous a confié Fred Tilmant, échevin du Folklore. “Après de nombreuses années dédiées à des pays ou à des régions, il fallait du changement car cette option venait doucement à bout de souffle et nous sommes tombés d’accord pour ce thème qui fera la part belle aux lampions, aux bals d’antan etc...”