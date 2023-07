Une piste cyclable en création aux abords du bois de la Houssière afin de favoriser la mobilité douce

”Plusieurs citoyens m’ont interpellé pour me signaler qu’il n’y avait pas d’endroit pour stationner les vélos à proximité du bois de la Houssière, atout majeur de notre région. Pour des raisons de sécurité, ils sont donc obligés de prendre la voiture pour s’y rendre. Ne serait-il pas envisageable d’installer des supports parkings classiques pour au moins pouvoir attacher les vélos ? L’avantage écologique de cette proposition n’est évidemment pas des moindres puisqu’il permettra de se rendre à vélo jusqu’au bois tout en diminuant les parkings sauvages et les nuisances”, se questionne Michel Brancart, conseiller communal à Braine-le-Comte (PS). “De plus, j’aimerais savoir si des mesures de sécurité sont prévues au niveau de la rue de la Font aux Bœufs pour les promeneurs, joggeurs et cyclistes ? Il y a incontestablement un danger pour ceux-ci. Les seuls aménagements réalisés sont les bornes avec réflecteurs mais cela ne concerne que les automobilistes.”

Des endroits qui n’avaient pas été pointés par la commission vélo dans le cadre du plan cyclable de la Ville. “Cela peut en effet être des lieux intéressants à étudier et à mettre en œuvre via le placement d’arceaux. Dans le cadre d’une fiche de notre plan communal de développement rural, qui est en cours de réalisation, il y a le projet de création d’une piste cyclable en mode Ravel au niveau de la Drève des Chasseurs jusqu’à la rue de la Font aux Bœufs. Cette création permettra de mettre en place des traversées visibles pour les promeneurs et cyclistes”, répond Léandre Huart, échevin de la Mobilité à Braine-le-Comte (Braine).

Des aménagements pratiques qui faciliteront encore davantage l’accès à l’un des bois les plus importants de la région.