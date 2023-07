Des fissures sur ses murs à La Louvière : “Les camions passent trop vite et font vibrer ma maison”

Des aménagements jugés suffisants mais…

Contactée, l’échevine de la Mobilité nous a confié que “les aménagements déjà mis en place dans cette rue sont suffisants pour réduire la vitesse. Il y a des ralentisseurs, des rétrécissements de chaussée et des plots réfléchissants. C’est cela dit toujours compliqué d’objectiver la vitesse car on a toujours l’impression qu’un camion roule très vite dans des petites rues. Cela dit, a priori, des plaintes sont déjà parvenues aux oreilles de la police puisqu’un des nouveaux radars préventifs commandés récemment sera prochainement placé par la police dans la rue des Bois. Ce qui est bien avec ces radars, c’est qu’ils enregistrent la vitesse de passage de tout le monde et donc, cela peut servir aussi pour mettre des radars répressifs cette fois si besoin.”

Concernant le passage non désiré des camions, l’échevine n’est pas totalement impuissante. “On a déjà remarqué que les camions qui se rendent sur le site de NLMK sortent de l’autoroute trop tôt et passent par la rue des Bois. Régulièrement, nous écrivons à la société pour demander à ses chauffeurs de prendre la sortie suivante, mieux adaptée à la circulation des poids lourds. Mais nous ne pouvons pas interdire la circulation des camions ni limiter le tonnage, ce qui serait inefficace.”