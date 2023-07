La Grand-Place et la place du Marché de Morlanwelz vont faire peau neuve

Pour impacter le moins possible ses citoyens, la commune de Morlanwelz a prévu un phasage de ses chantiers. “La première phase aura lieu d’août à octobre de l’administration communale jusqu’à la banque ING. La circulation ne sera alors possible que sur une bande de circulation”, indique la commune de Morlanwelz. “La seconde phase de travaux s’étalera de novembre à janvier. Elle aura lieu de la banque ING jusqu’à la rue du Polichène. La SWDE profitera alors de l’ouverture de voirie pour remplacer toutes les conduites d’eau vétustes. Unifiber en profitera également pour installer la fibre optique. La Grand-Rue et ses commerces resteront bien entendu accessibles.”

Le marché délocalisé

Quid du marché hebdomadaire pendant ces travaux ? La commune a également prévu un emplacement provisoire pour l’accueillir puisqu’il prendra place à la rue Raoul Warocqué à partir du 25 juillet. Le stationnement et la circulation seront alors interdits les mardis de 6 à 15h.

Outre le marché, les lignes de bus seront également impactées durant les travaux de rénovation des deux places. Tous les mardis, lors du marché hebdomadaire, la ligne 82-84 vers Mons sera déviée par les rues Abel Moyaux, Pont du Nil et des Italiens avant de reprendre son itinéraire au niveau de l’Hôtel de Ville. Lors des travaux de la Grand-Place, les lignes 82-84, 30 et 133 seront impactées. La ligne 82-84 en direction de Chapelle sera déviée comme lors des jours de marché. Les lignes 133 et 30 vers La Louvière seront quant à elle déviée vers les rues Roosevelt, Rondeau et Alcalène ainsi que par la Chaussée de Mariemont en sortant du quai de la Haine.

”Nous sommes parfaitement conscients des désagréments occasionnés par ces différents chantiers, notamment en termes de mobilité. Nous remercions les citoyens pour leur compréhension”, conclut la commune de Morlanwelz.