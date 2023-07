Le bel été à La Louvière a débuté en fanfare

Ce vendredi marquera aussi le début du Petit Montmartre sur la place Mansart et la découverte d’artistes locaux exposant leurs œuvres d’art uniques, des peintures aux sculptures, dans les stands pittoresques. Au programme de cette journée artistique qui reviendra le vendredi 4 août, des expositions de paysages pittoresques, de portraits saisissants mais aussi un espace détente avec bar. Ce vendredi, entre 18 et 21h, place aux artistes dans les rues du centre-ville avec des groupes déambulatoires qui animeront le centre-ville tous les vendredis jusqu’au 2 septembre.

Dimanche, la place Joos Florentine sera remplie de foodtrucks avec pas moins de quatre choix possibles entre sucré et salé.

À noter que la biennale Artour est toujours en cours dans divers musées louviérois mais aussi dans d’autres communes de la région du Centre.

La Louvière-Plage

Du 20 juillet au 15 août, la place Maugrétout prendra à nouveau des allures de station balnéaire, festive, tous les jours dès 10h dans le cadre de La Louvière-plage. Pour cette 15e édition, près de 100 tonnes de sable ainsi que de la décoration viendront habiller les lieux pour en faire un espace dédié à la détente, à la fête, aux concerts ainsi qu’au sport pour les petits et les grands. “Pour les nouveautés, vous trouverez une soirée DJ’s sur l’ensemble du site avec un feu d’artifice à 23h, pour notre fête nationale, le jeudi 20 juillet”, a communiqué la Ville de La Louvière. “Des concerts pour le vendredi 21 juillet en soirée seront prévus ainsi que deux soirées de clôture le lundi 14 et le mardi 15 août avec un concert final du groupe “Rock En Stock”. La scène de concert sera, cette fois-ci, centrale à la plage et accueillera les DJ’s qui animeront chaque “jeudredi”, vendredi et samedi jusqu’à 1 heure du matin.”

Une soirée de concerts de groupes de “covers” se tiendra durant la soirée du 21 juillet alors que des espaces Horeca et ludiques seront proposés par des partenaires externes avec aussi des terrains de volley et de pétanque mais aussi des concerts et soirées DJ’s tout au long de l’évènement.