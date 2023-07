Les élus “Engagés” de la liste AC + ne rejoindront pas le PS à Seneffe : “il ne s’agit pas d’une fusion mais bien d’un départ”

Une liste des “Engagés” en 2024 à Seneffe

Les deux élus aux appartenances “Engagés” n’abandonnent pas pour autant la politique locale et continueront le travail entamé. “Nous allons désormais nous mettre au travail pour nous renforcer en vue des élections communales de 2024 mais cette annonce nous force un peu la main car les candidatures en interne au parti ne se terminent que fin juillet. Je souhaite le meilleur à Mme Mathieu et à la liste PS et nous continuerons à mener notre barque de notre côté. Le plus grand défi de ces prochains mois sera de relancer le mouvement mais cette annonce n’a pas entamé notre motivation.”