Les subventions communales pour le festival “Les Tailleurs” d’Ecaussinnes font polémiques

En soutenant la reprise du Festival “Les Tailleurs” (spectacles de rue, cirque, théâtre…), géré cette fois par une ASBL, la majorité écaussinnoise avait la ferme intention de proposer aux citoyens un festival accessible au public le plus large possible, mais aussi rapidement indépendant sur le plan financier. La dégressivité des aides publiques communales était une condition sine qua non lors de son lancement. “Hélas, les recettes escomptées ne sont toujours pas au rendez-vous, et alors que l’on fêtera la 10e édition ces 30 septembre et 1er octobre, la Commune continue à débourser près de 60.000 euros pour cette organisation”, constate Bernard Rossignol du groupe Ensemble au conseil communal. Loin d’eux l’envie de dénoncer le bien-fondé de ce type de festivités à Ecaussinnes, Sébastien Deschamps et Bernard Rossignol souhaitent cependant que l’on puisse avant toute chose dynamiser la recherche de subsides régionaux afin de réduire les charges fixes et donc d’alléger la contribution communale, a fortiori vu la situation financière actuelle.

”De manière surprenante, l’ASBL organisatrice des Tailleurs n’a pas remis les pièces comptables des éditions 2021 et 2022 au Directeur financier de la Commune, alors qu’elle y était tenue pour le 31 mars au plus tard”, poursuivent les Conseillers de la minorité. “Dans sa délibération octroyant un subside pour la mise en place de l’événement, la commune avait en effet souhaité pouvoir conserver un droit de regard sur l’utilisation de l’aide octroyée pour les dépenses éligibles (frais de promotion, frais artistiques, frais de matériel et assurances). Comment dès lors contrôler l’utilisation de la subvention si les pièces et comptes demandés n’ont pas été remis dans les temps ?”, se questionnent les conseillers.

Des questions auxquelles l’échevin en charge du Folklore, Dominique Faignart (VE), a répondu lors du conseil communal. “Nous essayons de trouver le maximum de subventions pour diminuer au maximum l’impact du subside communal. Le subside ne représente plus que 40 % du budget de l’ensemble du festival. Le point de rencontre n’a pas pu avoir lieu pour présenter les comptes de l’asbl mais cela sera fait”, répond-il.