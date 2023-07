Seneffe : deux ouvrages à titre posthume pour Marie-Pierre Verryt

Deux ouvrages en même temps

Son 1er roman “Myrrdin l’immortel” est sorti en 2021 chez “Être vu pour être lu-Edition” et deux ans plus tard, elle revient avec deux ouvrages pour la jeunesse. “Marie-Pierre était atteinte de deux maladies génétiques rares et un cancer était venu s’ajouter à ses problèmes. Un jour m’avait appelée en disant qu’elle n’avait plus de perspective d’avenir. Je lui avais répondu “fais ce que tu fais de mieux, écris ! ”. Mais son domaine de prédilection ce sont les enfants, ce sont les contes. Alors je lui ai fait la promesse d’éditer un livre de contes illustré en noir et blanc et l’espoir et l’énergie sont revenus petit à petit. Ensuite, J’ai découvert le travail d’une illustratrice montoise, Marie Couyou, et une alchimie s’est créée entre nous.”

Les deux éditrices Anne Libotte (Entre 2 Pages) et Marianne Wéry (Être vu pour être lu) ont alors décidé de s’allier autour de Marie-Pierre et d’organiser la sortie ensemble pour lui éviter des moments de fatigue intense. Mais malheureusement, à bout de forces, la maladie a gagné du terrain. “Marie-Pierre souhaitait que ses livres sortent à la bibliothèque de Seneffe, là où elle aimait tant travailler, entourée de ses collègues.”

Un hommage lui sera rendu en présence de ses amis, de sa famille et de toutes les personnes intéressées, ce samedi 8 juillet à 15h à la bibliothèque de Seneffe. Ses collègues liront ses contes ensuite de 15h30 à 17h30, Marcat et Couyou, les deux illustratrices, dédicaceront ses ouvrages “Les contes d’Eugénie Desrêves”, éditions “Être vu pour être lu” et “La révolution des légumes”, éditions “Entre 2 Pages”.