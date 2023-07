Marche-lez-Ecaussinnes : Les gens du voyage ont levé le camp !

La saga des gens du voyage est donc pratiquement finie à Marche-lez-Ecaussinnes. Seuls les propriétaires des terrains occupés vont encore entendre parler de cette affaire et pour cause. Une commission de constat des dégâts aux cultures se réunira sur place afin d’évaluer le préjudice subi pour ensuite pouvoir dédommager les agriculteurs.

Pour rappel, les gens du voyage étaient arrivés le 25 juin passé. Les autorités communales et la police locale avaient alors commencé à échanger avec les plus de 200 occupants afin de les faire quitter les lieux. Bien qu’il ait fallu plus de temps que prévu, la mission est désormais réussie pour eux. Les propriétaires des terrains ont saisi le tribunal de première instance de Mons afin d’obtenir une ordonnance de libération des terrains occupés illégalement. Au niveau de la police locale, très peu d’actions pouvaient être entreprises tant les occupants ne se situaient ni sur la voie publique, ni sur un terrain communal ni sur un terrain appartenant à une administration publique. L’ordre public n’étant pas perturbé, le dialogue restait la meilleure solution pour que la commune puisse arriver à ses fins. C’est donc désormais chose faite !