Le magicien louviérois Maxime Mandrake représentera la Belgique aux championnats du monde de performers de Los Angeles

De spectacle en spectacle, d’engagement en engagement, Maxime a fini par réaliser un de ses rêves en remplissant plusieurs salles dont le forum de Liège lors d’une tournée qui a eu lieu fin 2022. “Le rêve ultime, ce serait d’avoir une résidence dans ma propre salle. C’est quelque chose qui se fait notamment très souvent aux États-Unis et je suis certain que c’est possible aussi en Belgique. J’aimerais aussi partir en tournée en France mais le Graal, ce sont les States.”

Direction Los Angeles

D’ici quelques jours justement, Maxime va s’envoler pour Los Angeles où il aura la chance de participer à un concours international en l’occurrence les championnats du monde de performer. “Le terme performer est à prendre au sens large car il y aura des spécialistes du cirque, de la danse, du chant… Mais chacun aura sa propre catégorie. Ce n’est donc pas un championnat de magie. Je serai dans la catégorie “artiste de variété”. C’est un sacré challenge que je vais relever car je vais devoir faire mes preuves en à peine une minute trente, ce qui est un délai très court. Depuis plusieurs semaines déjà, je m’entraîne d’arrache-pied tous les jours pour que mon numéro soit le plus au point et le plus cohérent possible.”

Après une pré-sélection, Maxime espère atteindre les demi-finales voire la finale. “Mais j’y vais sans pression. Je me dis que c’est la meilleure façon de pouvoir y arriver. Car le principal pour moi, dans cette aventure, c’est de me forger une certaine expérience et rencontrer des gens du milieu, me faire connaître, me faire remarquer. Je connais des artistes qui n’ont pas réussi leur passage mais qui ont quand même trouvé des contrats une fois le championnat terminé. Donc pourquoi pas moi ?”

Sortir une colombe d’un chapeau, couper une femme en deux font parties de son répertoire mais depuis peu, il s’est mis à créer ses propres tours. “J’adore les tours dits classiques mais l’expérience venant, je commence à me montrer de plus en plus créatif, ce qui est évidemment un plus lorsqu’on veut faire carrière dans le milieu. Mon numéro pour Los Angeles est évidemment une création qui allie poésie et technique, un numéro unique au monde.”