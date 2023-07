Les travaux de la piste d'athlétisme ont (déjà) pris du retard à La Louvière : "il y avait quelques problèmes de planéité"

Depuis quelques semaines, les travaux ont débuté dans le stade du Tivoli et, plus précisément, sur la piste d'athlétisme qui avait bien besoin d'un bon lifting après plusieurs décennies d'existence. "Un investissement total de 1,500,000 € réalisé par la Ville de La Louvière afin de continuer à proposer une offre sportive variée et de qualité sur notre territoire," se réjouissait il y a quelques jours Jacques Gobert sur les réseaux sociaux.