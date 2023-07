Retournez vers le futur grâce au musée de Bois-du-Luc : “les visiteurs pourront se prendre en photo avec la mythique DeLorean du film”

”Nom de Zeus !”, "2,21 Gigowatts ?”,“Là où on va, on n’a pas besoin de route”… Tout le monde connaît ces répliques cultes de la saga non moins culte de “Retour vers le Futur”. Le 21 juillet prochain, le Musée de la Mine et du Développement durable de Bois-du-Luc organise un événement aussi exceptionnel qu’inédit dans la région autour du film “Retour vers le Futur 3” qui sera projeté en plein air dans la cour du musée. “Les visiteurs pourront se prendre en photo avec toute une série de décors mythiques du film comme l’horloge, l’overboard ou encore la fameuse DeLorean”, nous explique Arnaud Van Kerkhoven, responsable de projet du musée. “Il ne s’agit bien entendu pas de la vraie mais bien d’une réplique fabriquée par un fan français qui a customisé sa voiture comme dans le film. Elle est cela dit fonctionnelle et un chanceux, qui aura gagné notre concours sur les réseaux sociaux, pourra même faire un tour non pas) son volant mais bien à son bord.”