Sandrine encourt quatre ans de prison pour vente de cocaïne, d’héroïne et de cannabis à Soignies

Le 16 octobre 2022, elle est arrêtée par la police à Ath, en possession de 5,2 grammes de cocaïne et de six grammes de cannabis. Le juge d’instruction l’a place sous mandat d’arrêt. Trois mois plus tard, ce même juge décide de lui faire confiance, la libérant sous conditions. Le 23 mars 2023, Sandrine est à nouveau placée sous mandat d’arrêt, elle n’a pas saisi la chance donnée par le juge d’instruction. Elle a rapidement replongé.

Un sacré chiffre d’affaires

Mardi matin, elle a comparu devant le tribunal correctionnel. Elle déclare qu’elle a sollicité plusieurs aides depuis sa cellule de la prison de Mons, plusieurs ASBL pour la remettre sur les rails. “Vous avez vendu la mort”, insiste le substitut du procureur du roi. Et selon le représentant du parquet, elle s’en est mise plein les poches ! Ce dernier évalue l’actif illégal à près de 100.000 euros, somme qu’il réclame à titre de confiscation. Il requiert une peine de quatre ans de prison ferme contre Sandrine.

Pour Me Lucie Duvinage, avocate, c’est une peine trop lourde pour cette jeune femme qui s’est mis dans un sacré pétrin. Outre ses problèmes de drogue, elle doit gérer un divorce avec un homme reparti au Maroc et récupérer ses deux enfants, placés par le Service de Protection de la Jeunesse dans un centre d’accueil.

Probation autonome

“Elle est en aveux sur les faits, mais nous contestons le montant de l’actif illégal. Les policiers ont visé le point le plus haut, ne tenant pas compte de l’argent perçu au noir par ma cliente, coiffeuse”, raconte l’avocate, qui insiste sur le suivi psychologique nécessaire pour sa cliente. Une peine de probation autonome est réclamée pour Sandrine qui souhaite arrêter définitivement la drogue. Mais est-elle prête ? “Si je vous libère la semaine prochaine, vous faites quoi ? ” l’interroge le juge. La jeune femme compte quitter Soignies.

Il est vraiment difficile de sortir de cet enfer, mais ce n’est pas impossible…

Jugement dans une semaine