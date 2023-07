Un prestataire privé engagé pour nettoyer le site occupé par les gens du voyage

Les gens du voyage ont quitté Marche-lez-Ecaussinnes ce dimanche mais les traces de leur passage sont encore bel et bien présentes. Alors qu’une commission de constat de dégâts aux cultures doit se rendre sur place pour dédommager les propriétaires, le container et autres déchets des gens du voyage sont encore sur le site occupé illégalement pendant plusieurs semaines. Que les citoyens se rassurent, tout est en place pour évacuer au plus vite les déchets du site.