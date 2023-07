La Louvière : Julien, alcoolique et toxicomane, condamné pour des vols, dont un avec violence, commis au préjudice d’une personne âgée

C’est d’abord la cour d’appel qui a aggravé une peine d’un an, prononcée par le tribunal correctionnel. La cour a ajouté six mois de plus pour un vol et une fraude informatique. Julien avait notamment volé des cannes à pêche à Chapelle-lez-Herlaimont en mai 2021. Un an plus tôt, il avait dépensé 500 euros avec une carte volée…