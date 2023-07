Les Bincium Games se dérouleront pour la première fois à Binche : “le concept de l’énigme médiévale s’essoufflait et il fallait le renouveler”

Concrètement, les participants seront confrontés à 10 épreuves qui leur permettront, s’ils en réussissent six, de faire partie de la bande de mercenaires recrutée par le seigneur de Binche. “Il y aura du tir à l’arc, du lancer de hache, de fer à cheval et de boulet, des lices de combat, des jeux en bois d’équilibre, une énigme, un test de courage, un jeu d’ascension sociale et une roue d’Icare. Les enfants qui deviendront mercenaires recevront leur certificat de recrutement officiel.”

Des épreuves qui auront lieu dans le vieux cimetière ne seront pas réservées qu’aux enfants mais aussi aux adultes. “C’est typiquement le genre d’activité que l’on peut faire en famille.”

Rendez-vous donc le 16 juillet dans le parc communal pour profiter de ce bel événement. Inscriptions auprès de l’Office du Tourisme de Binche avant le 14 juillet.