L'enseigne des Boulangeries Louise débarque à Epinois pour y proposer son pain artisanal

Les Boulangeries Louise, c’est donc une chaîne… artisanale qui emploie actuellement un peu moins de 200 personnes à travers la Wallonie et Bruxelles de Tournai à Libramont en passant par Mons, Houdeng ou La Louvière. “Notre produit phare, c’est la baguette Louise. Une véritable baguette française au levain, courte et bien développée.”

À Epinois, en plus du pain, des baguettes et autres pâtisseries et viennoiseries, il sera possible de manger un sandwich garni sur place grâce à la vingtaine de places disponibles à l’intérieur. “On cherchait un local sur l’axe entre Binche et Anderlues pour notre nouvel établissement et nous sommes tombés sur cette opportunité. Cet axe est idéalement placé et fort fréquenté.”

L’ouverture de l’établissement d’Epinois est prévue le 19 juillet prochain à 7h30. Elle sera ouverte tous les jours jusqu’à 19h et le dimanche, jusqu’à midi.