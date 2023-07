Plusieurs rénovations du hall des sports du champ de la lune prévues dans le plan de gestion de la Ville de Braine-le-Comte

”Au nom des utilisateurs du hall des sports du champ de la lune, j’étais intervenu lors du conseil communal du 27 mars dernier pour dénoncer quelques problèmes importants dans le hall du champ de la lune. Le bourgmestre et l’échevin des sports avaient alors répondu que la problématique des douches serait réglée par un remplacement des chaudières en juin prochain. L’éclairage devait être entièrement remplacé par du LED en juin également et le remplacement du sol sera prévu au budget 2024. Or, en tant qu’usagé régulier de la salle et en contact avec beaucoup de clubs utilisateurs, fin juin… toujours rien ! Aucune information, aucun changement. Qu’en est-il donc ?”, se questionne le conseiller.

Des démarches qui sont en route pour aboutir dans la période du plan de gestion 2023-2027. “Pour les chaudières, le marché est entre les mains de la cellule marché public. La régie communale autonome a déjà réglé techniquement ce dossier avant de le mettre entre les mains de la Ville”, répond Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. “J’ai réécouté plusieurs fois le conseil communal du 27 mars dernier pour savoir à quel moment j’avais dit tout ce que le conseiller prétend que j’ai dit. J’ai bien parlé du plan de gestion 2023-2027 en mentionnant que les chaudières seraient remplacées en 2023 sans parler du mois de juin. Pour le reste, tout était prévu dans la période du plan de gestion à savoir 2023-2027.”

Les utilisateurs sont également bel et bien au courant de la situation de leur hall des sports. “Le 31 mai dernier, tous les utilisateurs, représentés non pas par le conseiller Guévar mais bien par un conseil des utilisateurs, se sont réunis pour qu’ils puissent poser leurs questions et y apporter des réponses via notre agent technique. Ce dernier se charge d’ailleurs du dossier du sol dont 30 000 euros sont prévus au budget 2024”, conclut Maxime Daye.