La commune de Chapelle-lez-Herlaimont va poursuivre ses actions en faveur du zéro déchets

Les premières actions seront entreprises par le CPAS auprès des articles 60 de la commune. Ces personnes seront engagées dans un processus de réinsertion socio-professionnelle. Durant leur mise au travail, le CPAS propose une “formation sociale”, qui a pour but de les sensibiliser à des choses importantes dans des domaines divers comme apprendre à gérer ses déchets au quotidien et surtout comment en produire le moins possible.

Les citoyens seront quant à eux sensibilisés via des distributions de toutes-boîtes sur l’entité d’un journal au format A3 reprenant des informations relatives à la démarche Zéro Déchet. Le contenu reprendra des solutions de bonne gestion des déchets au quotidien et relayera le bilan de l’opération “Défi Familles Zéro Déchet”. Des gourdes seront également données lors de la journée sportive.

Des stands Tibi prendront également place dans divers événements qui auront lieu sur la commune. Il est proposé de participer à la distribution des arbres lors de la Semaine de l’arbre au cours du mois de novembre. Un stand Tibi sera présent lors de cette distribution pour promouvoir le compostage et la gestion des déchets organiques. Un autre stand “Poule et Compostage” sera également de la partie. Durant la semaine précédente, une formation “Compostage” en soirée sera mise sur pied avec l’organisation d’un concours permettant de gagner des fûts à compost. Un stand sera également installé au salon de la santé et de la mobilité.

Des actions toucheront aussi les écoles et les commerces locaux. Des animations scolaires avec distribution d’emballages alimentaires réutilisables permettant d’emporter des collations seront données aux élèves des classes de 3, 4, 5 et 6ème primaire des écoles de l’entité, tous réseaux confondus, dans le cadre de l’action Snack’n’go. Pour les commerces, la cellule Environnement de la Fédération wallonne de l’Horeca tiendra une séance d’information à l’Hôtel de Ville pour promouvoir des formations gratuites en Restauration Durable à destination des entrepreneurs du secteur de l’Horeca et des étudiants en Hôtellerie. Trois thématiques seront abordées (approche de la cuisine végétarienne, la lactofermentation et le gaspillage alimentaire). Un stand Tibi sera présent avec distribution de lunch boxes.

L’Eco team poursuivra quant à elle son travail en 2023. “Une action contre le gaspillage alimentaire a été choisie lors de la première réunion de l’Eco team en juin dernier. Elle complétera la distribution d’un livret de recettes Zéro Déchet (2021) et de lunch boxes (2022) à l’ensemble du personnel communal. Au niveau du matériel de bureau écologique, les réponses à l’enquête de satisfaction seront analysées afin d’évaluer la qualité et la pertinence d’utiliser ce type de matériel. La phase suivante consistera à analyser l’impact budgétaire de ce passage à ce type de matériel”, conclut la commune de Chapelle-lez-Herlaimont.