La ferme Vandoorne à Haine-Saint-Pierre ouvre un distributeur automatique de produits frais et de pommes-de-terre

Un distributeur bien fourni

Un distributeur qui contient près de 100 casiers dont la moitié sont remplis de pomme-de-terre. "Nous produisons surtout des pommes-de-terre et du lait pour fabriquer des produits frais et donc on retrouve dans ces casiers du beurre, de la maquée, du fromage frais, des yaourts... Mais aussi quelques légumes "du jardin" qui changeront selon les moments de l'année. Lorsque c'est la saison, on pourra par exemple trouver des oignons et plusieurs sortes de pommes-de-terre."

Le principe est extrêmement simple. "Il suffit de suivre les instructions de paiement, de sélectionner jusqu'à cinq casiers par transaction et ces derniers s'ouvrent automatiquement. C'est mon fils qui étudie en France qui m'a soufflé l'idée car là-bas, c'est quelque chose qui est très courant. Donc on s'est dit pourquoi pas ? Cela représente un gros investissement mais depuis qu'il est installé, le distributeur fonctionne à plein régime et est quasiment vide tous les soirs. Quant au local, il s'agit d'un bâtiment situé juste en face de la ferme qui est inutilisé depuis très longtemps."

Le distributeur de la ferme Vandoorne est ouvert tous les jours rue de l'Eglise 54 à Haine-Saint-Pierre dès 7h30 et ferme à 21h.