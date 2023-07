Onze jeunes Seneffois passent un été solidaire

Chaque année, l’été solidaire revient dans de nombreuses communes de la région du Centre. Seneffe ne fait pas exception à la règle et onze adolescents et jeunes adultes âgés entre 15 et 20 ans ont pu profiter recevoir l’opportunité d’effectuer, pour la plupart, leur premier vrai job rémunéré. Une expérience vécue en groupe et encadré par “Le Câble”, la maison des jeunes de Seneffe, ainsi que par la commune et l’asbl AMO Culture Jeunes Chamase. “On essaye d’en faire un moment agréable dans une bonne ambiance dynamique et on essaye de les préparer au mieux pour leurs premières expériences dans le monde du travail qui ne devraient plus tarder”, nous explique Audrey Hotton, coordinatrice de la maison de jeune Le Câble.