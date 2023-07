Une plantation de cannabis découverte dans un appartement à Braine-le-Comte

Ce lundi 10 juillet, une plantation de cannabis a été découverte dans un appartement à Braine-le-Comte. Un peu plus de 130 plants ainsi que du matériel de culture ont été saisis à l'occasion. Un individu a été interpellé sur les lieux, privé de liberté et présenté aux autorités judiciaires. Le juge d’instruction saisi du dossier a délivré un mandat d’arrêt et l’individu a été écroué à la prison de Tournai.