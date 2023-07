60 jeunes Faucons Rouges de Péronnes prêt pour le départ en camp : “organiser un camp de cette ampleur sera de plus en plus chaud à l’avenir”

Pour ce faire, les Faucons Rouges essayent de faire payer le moins possible aux parents. “Malgré les difficultés financières que tous les mouvements de jeunesse peuvent ressentir en cette période difficile, on a pris la décision de ne pas augmenter le prix du camp qui culmine à 150 euros par enfant depuis de nombreuses années. Pourtant, si on fait nos comptes, chaque enfant nous coûte à peu près le triple lors d’un camp.”

Un adversaire : la crise

Cette année, après la crise du covid qui a fait ses dégâts, après le camp 2021 annulé en dernière minute à cause des inondations, les Faucons Rouges ont aussi dû faire face à la crise énergétique. “Rien que pour les courses effectuées en prévision du camp, cela nous a coûté cette année entre 25 et 30 % de plus que l’année dernière. C’est énorme ! Cela, c’est sans compter sur la facture d’électricité et d’eau que nous recevrons à la fin du camp.”

À ces difficultés financières s’ajoutent clairement celles liées au calendrier scolaire. “Au niveau de nos dates de camp, pas de problème. Mais sachant que la plupart des camps se font au mois de juillet, il est clair que la fenêtre se referme. Ajoutez à cela le fait que de nombreuses communes ne veulent plus des camps de mouvements de jeunesse à cause de soucis qu’ils ont connus ou encore la réticence de certains fermiers et la coupe est pleine. L’offre va devenir de plus en plus faible tandis que la demande ne fait qu’augmenter. Un système pervers qui pourrait faire que les fermiers augmenteraient leurs prix. Donc oui, organiser un camp de cette ampleur sera de plus en plus chaud à l’avenir.”

Le grand départ aura lieu ce dimanche de la place de Péronnes pour dix jours de jeux, d’animations, de balades à pied ou à vélo et ce pour 60 enfants âgés entre 6 et 15 ans et 30 bénévoles qui les encadreront.