Lana Wilmart, une Ronquiéroise à la conquête de Miss Hainaut : “j'espère aller le plus loin possible"

Un peu timide de prime abord mais déterminée, la jeune Ronquiéroise se définit comme gentille. “Parfois trop gentille même ce qui peut être à la fois une qualité et un défaut car quand on est trop gentil, gare au retour de flamme !”

Trop gentille et timide mais tout de même inscrite dans un concours dans lequel il faut savoir se montrer et parfois jouer des coudes. “Ce sont ma professeur d’esthétique et une amie qui m’ont incitée à m’inscrire. Elles me disaient qu’elles me verraient bien dans ce domaine. Je me suis inscrite, j’ai suivi les différentes étapes de sélection et me voilà.”

Pas de pression

Le jour de l’élection qui aura lieu en septembre, Lana visera au plus haut mais ne se met pas de pression. “L’important pour moi, c’est de passer un bon moment. J’espère évidemment aller le plus loin possible et pourquoi pas viser une place de dauphine mais si je n’y parviens pas, cela ne serait pas grave. Je ne me mets pas de pression supplémentaire. Je bénéficie du soutien de mon copain mais aussi de celui de mes parents qui croient en moi et qui m’encourage sur cette voie même si elle ne mène à rien au final.”

Plus que de défiler devant des inconnus, c’est autre chose qui angoisse la jeune femme. “Ce dont j’ai le plus peur, c’est de parler devant tout le monde. Micro en main, je bafouille systématiquement. Il va falloir que je m’entraîne beaucoup d’ici l’élection si je veux m’en sortir.”

D’ici l’élection qui aura lieu en septembre, il est déjà possible d’aider Lana via l’application spécifique ou en envoyant par sms MH23 au 6665.