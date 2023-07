Place aux jeux débarque sur la Grand-Place de Binche

Ce samedi 15 juillet, la Ville de Binche inaugure son activité de l’été “Place aux Jeux”. “Ce concept offre une multitude d’activités gratuites sur la Grand-Place de Binche pendant les week-ends de juillet et août, ainsi que les jours fériés” a communiqué la Ville. “Cet événement vise à créer un espace convivial où les familles, les amis et les visiteurs de tous âges pourront se divertir et profiter de moments de divertissement et de partage.”