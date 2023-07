Baladâne, le bon plan pour une promenade bucolique à Feluy

Une balade bucolique le long des canaux de Feluy. ©D.R.

Aujourd’hui, il ne reste plus que quatre animaux dans l’asinerie, l’endroit où les ânes sont élevés, de Luc. “C’est un peu par la force des choses car il y a quelques semaines, nous avons perdu Sam, le premier âne de notre petite troupe. Suite à une mauvaise chute, son arrière-train ne répondait plus et on a dû le laisser partir alors qu’il n’avait que 22 ans. Quand on sait qu’un âne peut vivre jusqu’à 35 ans, on peut déterminer à quel point cette perte a été dure pour nous. C’était un véritable membre de notre famille et, encore aujourd’hui, j’en ai les larmes aux yeux.”

Le principe de baladâne est très simple. Les familles prennent rendez-vous auprès de Luc et le jour-J, ils peuvent profiter d’une balade de 4,5 kilomètres le long du canal en compagnie de leur monture. “Les gens peuvent venir avec leur pique-nique et prendre le temps qu’ils veulent pour faire leur promenade que l’on peut adapter en fonction de l’âge des enfants. En cas de forte chaleur, il est conseillé, à la fois pour le bien-être des enfants et des animaux, de faire la promenade en matinée ou plus tard dans l’après-midi.”

Retrouvez toutes les informations sur le site de Baladâne.