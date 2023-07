Manage : un subside d’1,6 million d’euros pour la réfection de la rue Abel Wart

La réfection complète de la rue est prévue. “Cette rue présente des problèmes de stationnement et est souvent prise comme “raccourci” pour éviter la rue de Bascoup. L’objectif des travaux est de la rendre plus conviviale et surtout de la faire passer en zone résidentielle pour réduire la vitesse des véhicules.”

Le montant reçu en subsides d’1,6 million d’euros représente 60 % du montant total et les travaux pourraient débuter aux alentours de fin 2024, début 2025.

En outre, de l’autre côté de la chaussée mais toujours sur Fayt, la rue Joseph Wauters pourrait à son tour recevoir un important subside en vue de sa réfection et “le projet est actuellement à l’étude”, nous a-t-on confirmé à la commune.