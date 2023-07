100 tonnes de sable pour la 15e édition de La Louvière-Plage

Dès 10h le jeudi 20 juillet, le site ouvrira ses portes avec son bar, ses stands de nourriture et ses jeux. Le soir, la première grande soirée de l’été aura lieu sur le thème logique de la fête nationale. Les DJ Max F, Charles Shillings et MC Shurakano se succéderont sur la scène avec comme point d’orgue le feu d’artifice de 23h.

Il ne faudra pas attendre des lunes pour la seconde soirée festive puisque dès le lendemain, une soirée un peu plus rock se déroulera avec les groupes IRM, Votam et Rock King Chair.

La scène de concert sera, cette fois-ci, centrale à la plage et accueillera les DJ’s qui animeront chaque “jeudredi”, vendredi et samedi jusqu’à 1 heure du matin. Le 14 août, la scène de la soirée de clôture accueillera les DJ Olivier Gosserie, Miss Luna et Daniel Bovie avant une autre soirée le 15 août avec The Good Call et Rock en Stock.

Le mardi, place aux concerts avec à mettre dans l’agenda une soirée dédiée au rap. Enfin, pour les amateurs du genre, les samedis 5 et 12 août, ce sera soirée salsa avec une initiation à la danse latine par excellence.