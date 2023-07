Après a fermeture du café l’Athènes, Manu Tsoullou reprend le Lindos à Binche : “Je ne me voyais pas rester à ne rien faire…”

Pour Manu, qui est en train de lutter de toutes ses forces contre une maladie tenace, il était inconcevable d’en rester là à 57 ans. “Je ne me voyais pas mettre mes doigts de pied en éventail dans mon canapé. Mon objectif en relançant une activité, c’est de pouvoir continuer à voir mes amis qui venaient régulièrement à l’Athènes. Je n’étais pas obligé de continuer à travailler mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. C’est mon cousin qui tenait auparavant le Lindos, c’est donc un retour dans la famille. Et puis comme on est assez proche du centre-ville, on pourrait aussi imaginer ouvrir lors des soumonces et puis aussi au Carnaval. Je n’ai pas encore pris ma décision, on verra.”

Quant au nom du nouvel établissement, il ne faut pas aller chercher loin. “Ce ne sera pas le Lindos mais bien… “L’Athènes”. J’ai choisi de perpétuer ce nom en l’honneur de mon papa qui avait ouvert le restaurant il y a 45 ans.”

L’ouverture de l’Athènes est prévue d’ici quelques semaines. “Il reste encore quelques travaux à faire à l’intérieur mais l’extérieur, déjà décoré “à la grecque”, restera tel quel. On a hâte de pouvoir accueillir nos clients en tout cas.”