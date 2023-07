Binche : le permis d’urbanisme accordé à McDonald’s

Malgré la proximité avec le restaurant McDonald’s d’Anderlues, l’enseigne américaine a l’intention de s’installer à Binche. “Il s’agira d’un restaurant qui sera équipé d’un drive-in, d’un parking doté de bornes de recharge électrique. McDonald’s prend toujours beaucoup de soin pour choisir ses emplacements”, nous avait communiqué McDonald’s Belgium.

Si cette intention était louable sur le fond, encore fallait-il qu’elle le soit sur la forme et, huit mois après l’annonce, la société Framax qui va construire le restaurant pour McDonald’s Belgium a obtenu le permis d’urbanisme qu’il lui manquait pour envisager les travaux. Il concernait non seulement la construction d’un restaurant, l’aménagement d’un parking et d’un drive-in mais aussi la démolition de deux maisons situées à proximité du rond-point dit “de l’Unesco”.

Un recours est cela dit encore possible auprès du Ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire dans le mois.