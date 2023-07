Braine-le-Comte : le projet Grand-Place validé par la Région wallonne

C’est l’un des projets majeurs de la Ville de Braine-le-Comte qui vient de connaître une avancée non négligeable dans sa réalisation. La Région wallonne vient en effet de valider le projet Grand-Place et d’octroyer le permis d’urbanisme à la Ville. Une étape importante qui débouchera ensuite sur la validation du cahier des charges en vue d’aménager le parking des Dominicains en 2024 et commencer le chantier de la Grand-Place l’année suivante.